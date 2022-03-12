В Ахтырке из-за обстрелов эвакуация не проводится, в Тростянке изменили время и место отправки людей, - глава Сумщины Живицкий
В субботу, 12 марта, эвакуация из Ахтырки Сумской области не была начата из-за российских обстрелов
Об этом сообщил в Telegram глава военно-гражданской администрации Сумщины Дмитрий Живицкий.
"Ахтырка. Там сегодня эвакуация не проводится! Зеленые коридоры не были подтверждены. В Ахтырке продолжается артобстрел", - написал Живицкий.
Кроме того, из-за российских обстрелов было изменено время и место отправки людей в Тростянце. Предварительно планировалось, что людей будут забирать в 14:00 возле стадиона им. Куце, ул. Кениг. Впоследствии глава ОГА сообщил, что людей будут эвакуировать в 15:00 автобусами от школы №3.
По состоянию на 12 часов в Сумской области заработали эвакуационные коридоры из 6 городов.
Выехало 536 авто - 2217 граждан, 18 автобусов - 480 граждан, из них:
Из города Сумы - 389 авто 1556 граждан, 5 автобусов 168 граждан;
Города Тростянец — 4 авто 27 граждан
Города Лебедин — 26 авто 80 граждан, 4 автобуса 52 гражданина
Города Конотоп — 115 авто 550 граждан, 7 автобуса 210 граждан
Поселки городского типа Большая.Писаревка - 2 авто 4 гражданина, 2 автобуса 50 граждан.
- Напомним, 12 марта 2022 года Украина открыла гуманитарные коридоры для эвакуации людей из горячих точек Донетчины, Сумщины, Запорожья и Киевщины.
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