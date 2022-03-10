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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Ахтырке из-за авиаудара оккупантов есть вероятность повреждения газопровода, - ОВА

В Ахтырке из-за авиаудара оккупантов есть вероятность повреждения газопровода, - ОВА

10 мартa, 2022 четверг
07:10
война с Россией

Ночью 10 марта войска РФ бомбили Ахтырку в Сумской области, есть информация о повреждении водопровода

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

"Ахтырка. Каждый раз больно говорить о ней. Российская авиация снова бомбила жилые кварталы около половины первого ночи, 10 марта. Есть информация о попадании бомбы в газопровод", - написал он.

Дмитрий Живицкий добавил, что эту информацию уточняют.

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