В Ахтырке из-за авиаудара оккупантов есть вероятность повреждения газопровода, - ОВА

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .



"Ахтырка. Каждый раз больно говорить о ней. Российская авиация снова бомбила жилые кварталы около половины первого ночи, 10 марта. Есть информация о попадании бомбы в газопровод", - написал он.



Дмитрий Живицкий добавил, что эту информацию уточняют.

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