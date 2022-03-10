В Ахтырке из-за авиаудара оккупантов есть вероятность повреждения газопровода, - ОВА
Ночью 10 марта войска РФ бомбили Ахтырку в Сумской области, есть информация о повреждении водопровода
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"Ахтырка. Каждый раз больно говорить о ней. Российская авиация снова бомбила жилые кварталы около половины первого ночи, 10 марта. Есть информация о попадании бомбы в газопровод", - написал он.
Дмитрий Живицкий добавил, что эту информацию уточняют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.45
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное