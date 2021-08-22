В Академии СБУ раздали медали в честь Баканова. Фотофакт
Выпускники Академии Службы безопасности Украины получили награды с именем действующего руководителя ведомства Ивана Баканова
Об этом со ссылкой на журналиста Владимира Бойко передает Еспресо.TV .
"Вот что бывает, когда граждан призывают на военную службу без прохождения медицинского осмотра: лейтенант Баканов раздал выпускникам Академии СБУ памятные медали в честь себя, любимого", - написал Бойко поздно вечером 21 августа 2021 года у себя на фейсбуке, приобщив соответствующие изображения .
Как видно на фотографиях, на аверсе изображен Государственный герб Украины - Тризуб и стоит надпись Ivan Bakanov Ukraine. На реверсе нанесено эмблему СБУ и двуязычный надпись на украинском и английском - Служба безопасности Украины, Security Service of Ukraine.
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"Думаю, этого достаточно, чтобы отправить Ивана Геннадьевича на принудительное обследование к психиатру", - заключает Бойко.
- Иван Баканов возглавил СБ Украины с избранием Владимира Зеленского президентом Украины.
- До этого он не имел никакого отношения к силовым или правоохранительным органам.
- Друг детства и сосед по подъезду в Кривом Роге действующего главы государства.
- Работал в студии "Квартал 95".
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