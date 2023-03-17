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Главная Экономика В аграрном комитете Рады заявили, что херсонских арбузов в этом году не будет

В аграрном комитете Рады заявили, что херсонских арбузов в этом году не будет

17 мартa, 2023 пятница
13:31
Экономика

Поля в Херсонской области щедро усеяны российскими боеприпасами, в связи с чем посевной кампании в регионе не будет. Арбузы в 2023 году будет сеять в основном Одесчина

Об этом сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", - сказал он.

По его словам, красную свеклу, морковь и картофель будут сажать в центральных и западных областях Украины.

Новости
Украина
Верховная Рада
Херсонщина
война с Россией
аграрии
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