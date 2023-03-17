В аграрном комитете Рады заявили, что херсонских арбузов в этом году не будет
Поля в Херсонской области щедро усеяны российскими боеприпасами, в связи с чем посевной кампании в регионе не будет. Арбузы в 2023 году будет сеять в основном Одесчина
Об этом сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", - сказал он.
По его словам, красную свеклу, морковь и картофель будут сажать в центральных и западных областях Украины.
- Глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник в эфире Еспресо 13 марта говорил, что количество заминированных полей в Украине поражает.
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