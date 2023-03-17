Об этом сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", - сказал он.

По его словам, красную свеклу, морковь и картофель будут сажать в центральных и западных областях Украины.