В Африку, Азию и Европу отправили первый в этом году миллион тонн украинского зерна
13 января в страны Африки, Азии и Европы отправили первый в 2023 году груз с миллионом тонн украинской агропродукции из портов Большой Одессы
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .
"Зерновая инициатива": отправлен первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – пишет пресс-служба.
Сегодня, 13 января, из портов Большой Одессы вышло 11 судов с 313,5 тысячи тонн украинского зерна.
Сразу три балкера направляются в страны Африки:
- LADY LITEL везет 31 тысячу тонн пшеницы – для Ливии,
- EAST WIND 1 с 25 тысячами тонн – для Туниса,
- LADY HATICE с 11 тысячами тонн продовольствия – для Марокко.
Также порт Черноморск пришвартовал балкер ANTHEIA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.
В настоящее время в портах Одессы на 17 кораблей загружают 519 тыс. тонн продовольствия из Украины.
По "зерновому коридору" двигаются 5 судов в нашу страну. В Босфоре инспекции Совместного координационного центра ожидают 104 корабля.
С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 644 судна, экспортировавших 17,3 млн тонн продовольствия.
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