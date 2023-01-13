Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

"Зерновая инициатива": отправлен первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – пишет пресс-служба.

Сегодня, 13 января, из портов Большой Одессы вышло 11 судов с 313,5 тысячи тонн украинского зерна.

Сразу три балкера направляются в страны Африки:

LADY LITEL везет 31 тысячу тонн пшеницы – для Ливии,

EAST WIND 1 с 25 тысячами тонн – для Туниса,

LADY HATICE с 11 тысячами тонн продовольствия – для Марокко.

Также порт Черноморск пришвартовал балкер ANTHEIA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.

В настоящее время в портах Одессы на 17 кораблей загружают 519 тыс. тонн продовольствия из Украины.

По "зерновому коридору" двигаются 5 судов в нашу страну. В Босфоре инспекции Совместного координационного центра ожидают 104 корабля.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 644 судна, экспортировавших 17,3 млн тонн продовольствия.

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