В Африке за прошлую неделю COVID-заболеваемость выросла на 111%, - ВОЗ

Об этом сообщает ВОЗ .



По сравнению с предыдущей неделей, за 6-12 декабря заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 5%, а смертность – на 10%. Всего в течение этого периода было выявлено 4 000 817 новых заражений и 46 961 летальный случай.



Наиболее сильный рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Африке - 111%. В западной части Тихого океана количество новых случаев инфицирования увеличилось на 7%.



В Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии заболеваемость снизилась на 10%, а в Европе – на 7%.



В Юго-Восточной Азии количество летальных исходов за неделю сократилось на 50%, в Северной и Южной Америке – на 14%. В остальных регионах не изменилась по сравнению с предыдущими показателями.



Больше новых инфицирований обнаружили в США (674 019 - меньше на 9% по сравнению с прошлой неделей), Германии (351 738 - меньше на 11%), Великобритании (350 340 - больше на 13%), Франции (335 972 - больше на 19%) и РФ (215283 – меньше на 7%).

Напомним, ВОЗ сообщила , что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах, и без карантина из кризиса выйти невозможно.