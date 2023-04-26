В Африке нашли оправдание для допуска россиян и белорусов на Олимпиаду

Об этом сообщает BBC.

По словам Аренса, африканские спортсмены выступают за возвращение россиян и белорусов на Олимпиаду.

"Спортсмены не должны платить за конфликты, какими бы они ни были. Африканские спортсмены приветствуют возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Если ОИ будут платформой только для государств с общими взглядами, или только сосуществующих мирно государств, они не будут настоящим отражением мира, и мы не сможем выполнить миссию по объединению мира на мирном соревновании, несмотря на различия между правительствами и народами", - сказала глава комиссии спортсменов Ассоциации НОК Африки Габи Аренс.

Читайте также: Требование к МОК отстранить от Олимпиады атлетов из РФ и Беларуси повторно подтвердили 34 страны - заявление