В Африке нашли оправдание для допуска россиян и белорусов на Олимпиаду
Председатель комиссии спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки Габи Аренс считает, что россиян и белорусов следует допустить на Олимпиаду-2024
Об этом сообщает BBC.
По словам Аренса, африканские спортсмены выступают за возвращение россиян и белорусов на Олимпиаду.
"Спортсмены не должны платить за конфликты, какими бы они ни были. Африканские спортсмены приветствуют возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Если ОИ будут платформой только для государств с общими взглядами, или только сосуществующих мирно государств, они не будут настоящим отражением мира, и мы не сможем выполнить миссию по объединению мира на мирном соревновании, несмотря на различия между правительствами и народами", - сказала глава комиссии спортсменов Ассоциации НОК Африки Габи Аренс.
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- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
- 3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду. 7 февраля к ним присоединились пять скандинавских стран.
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024.
- 10 февраля в Великобритании состоялся саммит 35 стран, выступивших за недопуск россиян в Олимпиаду в 2024 году – их поддержал во время выступления на встрече и Владимир Зеленский.
- 14 февраля директор МОК Джеймс Маклауд написал письма НОК 35 стран, которые собираются требовать отстранения россиян и белорусов от соревнований, чтобы они повлияли на решение министров спорта
- 20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны.
- 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр.
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