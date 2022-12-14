Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

“Половина африканских стран осуждает российское военное вторжение на территорию Украины, а другая половина говорит, что это не их война. Однако когда начинаем объяснять, что вторжение РФ может привести к голоду, то они это начинают понимать. То есть из-за угрозы голода до африканцев начинает доходить, до чего может привести война РФ против Украины", - пояснил Гарань

Политолог добавил, что во многих странах Африки считают, что Украина является членом НАТО

"Также мы подчеркиваем нашим коллегам из Африки об угрозе, которую создали российские войска на ЗАЭС. Еще для разъяснений африканцам работает тезис о том, что они боролись за независимость и мы за это боремся. Они являются внеблоковыми странами и мы также таковы." В 2014 году Путин атаковал внеблоковую страну, однако они часто удивляются этой информации, поскольку считают, что Украина является членом НАТО", - добавил он.

11 декабря The Telegraph сообщили, что депутаты парламента Южной Африки требуют от своего правительства ответить, продает ли их страна оружие РФ .