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Главная война с Россией В Африке до сих пор считают, что Украина является членом НАТО, – политолог Гарань
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В Африке до сих пор считают, что Украина является членом НАТО, – политолог Гарань

14 декабря, 2022 среда
11:01
война с Россией

Политолог Алексей Гарань рассказал, что в большинстве стран Африки считают, что Украина давно является членом НАТО

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

“Половина африканских стран осуждает российское военное вторжение на территорию Украины, а другая половина говорит, что это не их война. Однако когда начинаем объяснять, что вторжение РФ может привести к голоду, то они это начинают понимать. То есть из-за угрозы голода до африканцев начинает доходить, до чего может привести война РФ против Украины", - пояснил Гарань

Политолог добавил, что во многих странах Африки считают, что Украина является членом НАТО

"Также мы подчеркиваем нашим коллегам из Африки об угрозе, которую создали российские войска на ЗАЭС. Еще для разъяснений африканцам работает тезис о том, что они боролись за независимость и мы за это боремся. Они являются внеблоковыми странами и мы также таковы." В 2014 году Путин атаковал внеблоковую страну, однако они часто удивляются этой информации, поскольку считают, что Украина является членом НАТО", - добавил он.

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Украина
Россия
Африка
зерно
голод
Запорожская АЕС
руские фейки
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