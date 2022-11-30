В афганской школе произошел взрыв, по меньшей мере 10 человек погибли
Талибан сообщил, что в религиозной школе на севере Афганистана, в городе Айбак, произошел взрыв, в результате которого пострадали не менее 10 человек
Об этом сообщает BBC , ссылаясь на заявление спикера министерства внутренних дел.
В настоящее время точное количество погибших неизвестно. В издании отметили, что двое официальных лиц провинции сообщили о 17 погибших.
Отмечается, что взрыв произошел, когда люди шли с молитвы. Местный врач сказал, что большинство жертв были учениками школы.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку, представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Таккур заявил, что началось расследование и что "виновные будут наказаны".
Бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай назвал взрыв "преступлением против человечества" и "работой врагов народа".
- Также в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, в результате которого пострадал комендант учреждения. Стало известно, что взрывчатка находилась в пакете, который назначался послу Украины.
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