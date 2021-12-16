В Афганистане женщины вышли на марш с требованием права на образование и работу
В четверг, 16 декабря, десятки женщин вышли на марш за свои права в столице Афганистана Кабуле
Об этом сообщает France24.
Женщины потребовали от движения "Талибан" права на образование, работу и политическое представительство. Хотя талибы фактически запрещают общественные протесты, власти дали разрешение провести марш. Некоторые участники сообщили, что продолжают опасаться новых правителей страны.
"Еда, карьера и свобода", - скандировали участницы, в то время как другие держали плакаты с требованием допустить женщин к политическим должностям.
Издание отмечает, что некоторые протестующие несли баннеры, повторявшие жалобы талибов на то, что международное сообщество заморозило миллиарды долларов помощи и активов.
Захватив власть в Афганистане в августе, движение "Талибан" обещало более мягкое правление, чем в 1990-х годах, однако женщины все еще в значительной степени исключены из политической жизни и лишены образования.
- 17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.
- Также в ноябре талибы запретили транслировать в Афганистане сериалы с участием женщин.
- 3 декабря движение "Талибан" издало новый указ о правах женщин в Афганистане, запрещающий выдавать женщин замуж без их согласия, но ничего не говорит о вопросах трудоустройства и образования женщин.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 4 декабря, что страны Евросоюза откроют совместную дипломатическую миссию в захваченном "Талибаном" Афганистане.
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