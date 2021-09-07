В Афганистане женщины провели митинг против неравенства
Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике
Об этом сообщает телеканал Tolo News, передает Интерфакс-Украина .
Группа примерно из 10 женщин с плакатами идут по улицам, скандируя лозунги. Надпись на английском языке на одном из плакатов был следующим: "Мы хотим участия в политической жизни на всех уровнях".
Телеканал отмечает, что на демонстрации женщины призывали сохранить достижения последних 20 лет.
На прошлой неделе в Кабуле небольшая группа афганских женщин вышла с протестом у президентского дворца. Они требовали равноправия у талибов, которые пришли к власти в Афганистане.
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