В Афганистане женщины провели митинг против неравенства

Об этом сообщает телеканал Tolo News, передает Интерфакс-Украина .

Группа примерно из 10 женщин с плакатами идут по улицам, скандируя лозунги. Надпись на английском языке на одном из плакатов был следующим: "Мы хотим участия в политической жизни на всех уровнях".

Телеканал отмечает, что на демонстрации женщины призывали сохранить достижения последних 20 лет.

На прошлой неделе в Кабуле небольшая группа афганских женщин вышла с протестом у президентского дворца. Они требовали равноправия у талибов, которые пришли к власти в Афганистане.