В Афганистане женщин допустили к обучению в университетах

Об этом сообщает Reuters .



Отмечается, что "Талибан" официально не объявил о своем плане допуска студенток к обучению в университетах. Однако чиновники в сфере образования сообщили, что женщинам разрешается посещать занятия при условии, что они физически отделены от студентов-мужчин.



Свидетель издания видел, что студентки входят через отдельные двери в один из крупных государственных университетов, открывшийся на этой неделе.



Во время предыдущего правления с 1996 по 2001 год режим талибов запрещал женщинам и девушкам получать образование. В настоящее время девушкам старшего школьного возраста во многих провинциях до сих пор не разрешили вернуться в школу. Некоторые частные университеты снова открылись, но во многих случаях студентки не могут вернуться к занятиям.



Международное сообщество сделало образование девушек и женщин ключевой частью своих требований к "Талибану", который требует финансовой помощи и размораживания иностранных активов.



ООН приветствовали включение студенток в государственные университеты страны.

Напомним, в ноябре 2021 года талибы запретили транслировать в Афганистане сериалы с участием женщин.

3 декабря 2021 года движение "Талибан" издало указ о правах женщин в Афганистане, запрещающий выдавать женщин замуж без их согласия, но ничего не говорит о вопросах трудоустройства и образования женщин.

Также в декабре "Талибан" запретил женщинам в Афганистане путешествовать без сопровождения на расстояние, превышающее 72 км.

В конце января "Талибан" провел первые после захвата Афганистана официальные переговоры с Западом .



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