В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
В регионе Гиндукуш в Афганистане произошло сильное землетрясение, которое ощутили и в соседних Узбекистане, Казахстане, Пакистане и Индии
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ).
На территории Афганистана вечером 21 марта произошло сильное землетрясение. Центр мониторинга сейсмической активности МЧС соседнего Узбекистана оценил магнитуду землетрясения в 6,8.
По данным GFZ, землетрясение произошло на глубине 184 километра.
Землетрясение было ощутимо и в Узбекистане и Казахстане. В Ташкенте, расположенном в 561 километре от эпицентра землетрясения, жители выбегали на улицы.
Как сообщает индийское агентство новостей ANI, толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели.
Очевидцы сообщили, что землетрясение, которое длилось не менее 30 секунд, ощущалось на большей части территории Пакистана.
"Люди выбегали из своих домов и читали Коран", – сказал корреспондент AFP. Аналогичные сообщения поступали из Исламабада, Лахора и других регионов страны.
Пока информация о жертвах и масштабе разрушений отсутствует.
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