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В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8

21 мартa, 2023 вторник
22:05
Мир

В регионе Гиндукуш в Афганистане произошло сильное землетрясение, которое ощутили и в соседних Узбекистане, Казахстане, Пакистане и Индии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ).

На территории Афганистана вечером 21 марта произошло сильное землетрясение. Центр мониторинга сейсмической активности МЧС соседнего Узбекистана оценил магнитуду землетрясения в 6,8.

По данным GFZ, землетрясение произошло на глубине 184 километра.

Землетрясение было ощутимо и в Узбекистане и Казахстане. В Ташкенте, расположенном в 561 километре от эпицентра землетрясения, жители выбегали на улицы.

Как сообщает индийское агентство новостей ANI, толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели.

Очевидцы сообщили, что землетрясение, которое длилось не менее 30 секунд, ощущалось на большей части территории Пакистана.

"Люди выбегали из своих домов и читали Коран", – сказал корреспондент AFP. Аналогичные сообщения поступали из Исламабада, Лахора и других регионов страны.

Пока информация о жертвах и масштабе разрушений отсутствует.

  • Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи.
  • Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП или 84 млрд долларов.
  • 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
  • В Турции суды арестовали 247 подозреваемых в ходе расследования по разрушенным зданиям в зоне землетрясения.
  • 20 марта участники донорской конференции, организованной ЕС, пообещали выделить 7 миллиардов евро помощи Турции и Сирии для преодоления последствий землетрясений.
Афганистан
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