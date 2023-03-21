Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ).

На территории Афганистана вечером 21 марта произошло сильное землетрясение. Центр мониторинга сейсмической активности МЧС соседнего Узбекистана оценил магнитуду землетрясения в 6,8.

По данным GFZ, землетрясение произошло на глубине 184 километра.

Землетрясение было ощутимо и в Узбекистане и Казахстане. В Ташкенте, расположенном в 561 километре от эпицентра землетрясения, жители выбегали на улицы.

Как сообщает индийское агентство новостей ANI, толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели.

Очевидцы сообщили, что землетрясение, которое длилось не менее 30 секунд, ощущалось на большей части территории Пакистана.

"Люди выбегали из своих домов и читали Коран", – сказал корреспондент AFP. Аналогичные сообщения поступали из Исламабада, Лахора и других регионов страны.

Пока информация о жертвах и масштабе разрушений отсутствует.