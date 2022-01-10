В Афганистане взорвался снаряд: девять детей погибли, четверо пострадали

Об этом пишет Al Jazeera.



По сообщению офиса губернатора провинции Нангархар, взрыв прогремел в поселке Байганан, когда тележка для торговли продуктами наехала на старый минометный снаряд.



В результате девять детей погибли, еще четверо получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу провинции Джалалабад.



Как отмечает издание, Афганистан входит в список стран с наибольшим количеством неразорванных боеприпасов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb