В Афганистане взорвался снаряд: девять детей погибли, четверо пострадали
Девять детей погибли и еще четверо получили ранения из-за взрыва минометного снаряда на востоке Афганистана
Об этом пишет Al Jazeera.
По сообщению офиса губернатора провинции Нангархар, взрыв прогремел в поселке Байганан, когда тележка для торговли продуктами наехала на старый минометный снаряд.
В результате девять детей погибли, еще четверо получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу провинции Джалалабад.
Как отмечает издание, Афганистан входит в список стран с наибольшим количеством неразорванных боеприпасов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.82Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное