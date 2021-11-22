В Афганистане талибы запретили показывать сериалы с участием женщин
Движение "Талибан" в Афганистане запретило транслировать сериалы с женщинами
Об этом сообщает Wion .
В своих новых "религиозных рекомендациях" движение "Талибан" в Афганистане требует от государственных каналов не показывать сериалы и драмы с участием актрис.
Также Министерство содействия добродетели и предотвращение порока в афганских СМИ издало распоряжение, согласно которому телевизионные журналистки обязаны надевать хиджаб.
Когда в августе талибы пришли к власти в государстве, они обещали, что женщины будут иметь больше свободы и прав, чем в прежние времена. Однако ситуация с правами женщин в Афганистане ухудшается.
- Напомним, в сентябре движение "Талибан" объявило о возвращении в Афганистане практики телесных наказаний.
- 6 ноября в Афганистане застрелили 29-летнюю защитницу прав женщин Фрозан Сафи.
- 17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.
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