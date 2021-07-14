В Афганистане талибы захватили пограничный пункт на границе с Пакистаном
Движение Талибан установило контроль над пограничным переходом "Спин Болдак" - это один из крупнейших международных КПП между Афганистаном и Пакистаном
Об этом рассказывает ВВС со ссылкой на чиновников пакистанской стороны.
Пакистан предостерег население и журналистов не подходить к границе с Афганистаном.
Но пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан сообщил агентству AFP, что, хотя в районе границы "происходили определенные движения ... силы безопасности отбили атаку".
Афганские силы пытаются остановить продвижение Талибана через страну, которая ускорилась с момента соглашения 2020 года, заключенного с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.
Читайте также: В Афганистане талибы ведут бои с правительством за три провинциальных центра, - СМИ
Между тем Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и привлечь к нему талибов. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что переговоры о создании переходного правительства стоит начать "пока еще не поздно".
"В какой пропорции будут представлены талибы - это дело афганцев. Пусть они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем выбрана - это предмет договоренности двух враждующих сторон", - отметил российский дипломат.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар на Северо от Кабула.
- 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное