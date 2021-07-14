В Афганистане талибы захватили пограничный пункт на границе с Пакистаном

Об этом рассказывает ВВС со ссылкой на чиновников пакистанской стороны.



Пакистан предостерег население и журналистов не подходить к границе с Афганистаном.



Но пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан сообщил агентству AFP, что, хотя в районе границы "происходили определенные движения ... силы безопасности отбили атаку".



Афганские силы пытаются остановить продвижение Талибана через страну, которая ускорилась с момента соглашения 2020 года, заключенного с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.



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Между тем Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и привлечь к нему талибов. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что переговоры о создании переходного правительства стоит начать "пока еще не поздно".



"В какой пропорции будут представлены талибы - это дело афганцев. Пусть они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем выбрана - это предмет договоренности двух враждующих сторон", - отметил российский дипломат.

В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар на Северо от Кабула.

6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении