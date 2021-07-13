В Афганистане талибы ведут бои с правительством за три провинциальные центра, - СМИ
Кроме информации о боях за стратегическом городе Газни, соединяющем Кабул с Кандагаром, поступает информация о драке на пограничье с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и кала-Нау
Об этом рассказывает украинская служба ВВС .
Провинциальные власти, солдаты и местные жители рассказывают, что бои идут и за сам Кандагар - третий по населению город страны.
"В последние четыре дня талибы атакуют Кандагар с запада. Афганские силы безопасности, в частности спецподразделения, пытаются отбросить", - цитирует Reuters участника боев и бывшего депутата парламента Хамидзая Лала. Минобороны Афганистана сообщает, что наносит по талибам авиаудары и проводит наземные операции, и в целом, как уверяет министерство, ситуация в Кандагаре остается под контролем правительства.
Напомним, 12 июля стало известно, что Талибан пытается окружить город Газни. Газни расположен на дороге, ведущей из Кабула на юг, в провинцию Кандагар и далее в Пакистан.
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"Ситуация в Газни очень тяжелая. Талибы прячутся в жилых домах и стреляют по правительственным силам, и это очень осложняет действия правительственных сил против талибов", - цитирует агентство Reuters члена совета провинции Газни Хасана Резаи.
В воскресенье правительственные силы при поддержке авиации отбили атаку талибов на город Талукан - центр провинции Тахар на границе с Таджикистаном.
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На прошлой неделе талибы также вошли в Калай-Нау - административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном, но их выбили оттуда.
По состоянию на 13 июля движение Талибан не застал ни одного центра провинций, однако быстро развивает наступление вокруг них и берет под контроль маленькие города, села и целые районы.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар на Северо от Кабула.
- 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
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