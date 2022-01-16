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В Афганистане талибы-узбеки выступили против талибов-пуштунов

16 января, 2022 воскресенье
12:44
Мир

Талибы-узбеки устроили беспорядки на севере Афганистана после ареста пуштунами местного командира, этнического узбека

Об этом со ссылкой на Милитарный сообщает Еспресо.TV.

В северной афганской провинции Фарьяб местные узбеки устроили беспорядки после того, как талибы-пуштуны из радикального движения арестовали командира талибов-узбеков, этнического узбека Махдума Алема.

Алем был арестован в Мазари-Шарифе, административном центре северной провинции Балх, по приказу заместителя министра обороны правительства талибов муллы Мухаммада Фазеля. "Талибан" пока не объяснил причину ареста.

В административном центре провинции Фарьяб - городе Меймени, где большинство жителей являются этническими узбеками, произошли переросшие в беспорядки протесты.

Местные узбеки стали нападать на талибов-пуштунов и отнимать у них оружие. В социальных сетях появилось видео беспорядков.

После начала столкновений боевики-пуштуны стали покидать город Меймен, из города уехали назначенные талибами губернатор и начальник полиции.

Кроме того, участники протестов спустили из здания местной администрации флаг "Талибана".

Добавим, что радикальное движение состоит из пуштунов. После захвата власти в стране талибы-пуштуны начали ущемлять представителей других этнических групп Афганистана.

На севере страны в декабре уже происходили протесты местных узбеков против действий талибов-пуштунов.

Лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Абдул Латиф Педрам призвал непуштунских боевиков "Талибана" выступить против монополии пуштунских этнических талибов.

Также сообщено, что бывший губернатор Фарьяба Накибулла Фаек говорит, что талибы арестовали Кари Вакиля, одного из своих таджикских командиров, после того, как пригласили его в Балх для посредничества в освобождении Махдома Алема.


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Афганистан
Талибан
военные новости
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