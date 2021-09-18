В Афганистане талибы не позволили девушкам вернуться в школы

Об этом сообщает BBC .

Сформированное талибами Министерство образования Афганистана объявило, что ученики и учителя мужского пола должны вернуться к обучению в средней школе в субботу, 18 сентября. В то же время в заявлении о взобновлении занятий не упоминается ни об ученицах, ни о преподавательницах.

Из этого следует, что афганские девушки пока не смогут вернуться к учебе, а учительницы - к работе в учреждениях среднего образования.

Правда, официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируется в скором времени". Он заверил, что чиновники сейчас работают над соответствующей процедурой.