В Афганистане талибы не позволили девушкам вернуться в школы
Представители движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, не позволили девочкам вернуться за школьные парты
Об этом сообщает BBC .
Сформированное талибами Министерство образования Афганистана объявило, что ученики и учителя мужского пола должны вернуться к обучению в средней школе в субботу, 18 сентября. В то же время в заявлении о взобновлении занятий не упоминается ни об ученицах, ни о преподавательницах.
Из этого следует, что афганские девушки пока не смогут вернуться к учебе, а учительницы - к работе в учреждениях среднего образования.
Правда, официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил, что открыть школы для представительниц женского пола якобы "планируется в скором времени". Он заверил, что чиновники сейчас работают над соответствующей процедурой.
- Напомним, 10 сентября стало известно, что в Афганистане женщины не займут ни одной должности в новом правительстве, сформированном группировкой "Талибан"
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