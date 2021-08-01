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В Афганистане талибы нанесли ракетный удар по аэропорту Кандагара

1 августа, 2021 воскресенье
11:50
Мир Афганистан

Представители движения "Талибан" совершили ракетный обстрел аэропорта в Кандагаре

Об этом сообщает DW .

В ночь на воскресенье, 1 августа, талибы совершили ракетный обстрел аэропорта города Кандагар - административного центра одноименной провинции на юге Афганистана.

По словам начальника аэропорта Массуди Паштун, в цель попали как минимум три ракеты, которые разрушили взлетно-посадочную полосу. Все рейсы в аэропорту было отменено.

Наступление талибов на позиции афганской армии началось несколько недель назад, после того как страну начали покидать американские войска. Сейчас боевики контролируют около половины территории Афганистана, однако пока им не удалось захватить ни одного крупного города.

  • Напомним, 14 июля талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном.
  • 16 июля в Афганистане было убито индийского фотокорреспондента, лауреата Пулитцеровской премии, Даниша Сидики.

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Афганистан
Талибан
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