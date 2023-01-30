В Афганистане снегопады и морозы унесли жизни 170 человек за три недели
За три лыжни сильных снегопадов и морозов в Афганистане погибли 170 человек, в том числе дети и женщины. Также еще 30 человек пострадали
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление спикера министерства природных катаклизмов Афганистана Шавиулу Рахими.
"В общей сложности 170 человек, в том числе женщины и дети, погибли, и еще 30, среди них женщины и дети, получили травмы из-за холодной погоды и снегопада в 24 из 34 провинций Афганистана в течение последних трех недель", - рассказал Рахими.
Сообщается, что в течение 2023 года полностью разрушены или повреждены 150 домов, а также погибли около 80 тысяч голов скота.
Представитель министерства пригласил международные гуманитарные агентства оказать помощь семьям в Афганистане, которым необходима помощь в связи с тяжелой зимой.
"В опустошенном войной Афганистане, где нет центральной системы отопления, люди часто используют уголь, дрова или сжиженный газ, чтобы согреться зимой, что часто уносит человеческие жизни из-за утечки газа или выброса угарного газа", - пишет издание.
Через три недели местами температура в некоторых районах опустилась до -30 градусов.
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