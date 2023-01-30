В Афганистане снегопады и морозы унесли жизни 170 человек за три недели

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление спикера министерства природных катаклизмов Афганистана Шавиулу Рахими.

"В общей сложности 170 человек, в том числе женщины и дети, погибли, и еще 30, среди них женщины и дети, получили травмы из-за холодной погоды и снегопада в 24 из 34 провинций Афганистана в течение последних трех недель", - рассказал Рахими.

Сообщается, что в течение 2023 года полностью разрушены или повреждены 150 домов, а также погибли около 80 тысяч голов скота.

Представитель министерства пригласил международные гуманитарные агентства оказать помощь семьям в Афганистане, которым необходима помощь в связи с тяжелой зимой.

"В опустошенном войной Афганистане, где нет центральной системы отопления, люди часто используют уголь, дрова или сжиженный газ, чтобы согреться зимой, что часто уносит человеческие жизни из-за утечки газа или выброса угарного газа", - пишет издание.

Через три недели местами температура в некоторых районах опустилась до -30 градусов.