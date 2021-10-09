В Афганистане смертник-суннит взорвал мечеть шиитов
В северо-восточной афганской провинции Кундуз в пятницу, 8 октября 2021 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство внутри наполненной верующими мечети
Погибли 46 человек, еще 143 человека получили ранения, передает Еспресо.TV .
По информации Reuters, ответственность за нападение взяла на себя фундаменталистская террористическая организация "Исламское государство" ( "ИГИЛ").
Мечеть используется мусульманской общиной шиитов, которая на территории Афганистана находится в меньшинстве.
- Это уже третье нападение на религиозное заведение в Афганистане в течение последней недели.
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