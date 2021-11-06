В Афганистане расстреляли защитницу прав женщин
На севере Афганистана застрелили 29-летнюю защитницу прав женщин и преподавательницу экономики Фрозан Сафи
Об этом поздно вечером в пятницу, 5 ноября 2021 года, сообщила лондонская газета The Guardian, передает Еспресо.TV .
"Это, по всей видимости, первая известная смерть защитника прав женщин после того, как Талибан пришел к власти почти три месяца назад", - отмечает издание.
Тело Фрозан Сафи было идентифицировано в морге в городе Мазари-Шариф после исчезновения 20 октября.
"Мы узнали ее по одежде. Пули уничтожили ее лицо", - сказала сестра Сафи по имени Рита, которая является врачом.
"На ее голове, сердце, груди, почках и ногах были шаровые ранения. Слишком много, чтобы их сосчитать", - добавила Рита.
Обручальное кольцо Фрозан Сафи и сумочку забрали.
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