В Афганистане расстреляли защитницу прав женщин

Об этом поздно вечером в пятницу, 5 ноября 2021 года, сообщила лондонская газета The Guardian, передает Еспресо.TV .



"Это, по всей видимости, первая известная смерть защитника прав женщин после того, как Талибан пришел к власти почти три месяца назад", - отмечает издание.



Тело Фрозан Сафи было идентифицировано в морге в городе Мазари-Шариф после исчезновения 20 октября.



"Мы узнали ее по одежде. Пули уничтожили ее лицо", - сказала сестра Сафи по имени Рита, которая является врачом.



"На ее голове, сердце, груди, почках и ногах были шаровые ранения. Слишком много, чтобы их сосчитать", - добавила Рита.



Обручальное кольцо Фрозан Сафи и сумочку забрали.



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