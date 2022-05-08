В Афганистане противники Талибана начали военное наступление
7 мая глава Национального фронта сопротивления Ахмад Масуд заявил о захвате трех северных районов в стране, где находятся у власти талибы, объявив о начале широкого военного наступления
Военные действия в долине Панджшер первым вооруженным наступлением на силы Талибана с момента возвращения к власти Национального фронта сопротивления, сообщает AFP .
"Со вчерашнего вечера, когда Ахмад Масуд... приказал своим войскам начать наступление, в Панджшере было освобождено три больших района", - сказал представитель сопротивления Али Назари.
Повстанцы захватили главную дорогу, наблюдательные пункты и села в районах, дальше окружили талибов в офисах.
Али Назари рассказал, что наступление будет продолжаться в 12 провинциях, где есть его силы, преимущественно на севере.
Жители Панджшера сообщили, что ночью, 6 мая, шли тяжелые бои. Это подтвердил и местный командир талибов.
Впрочем, правительство Талибана отрицало заявления Национального фронта сопротивления, утвердив, что в Панджшере и других частях страны не было "военных инцидентов".
"Утверждения некоторых повстанцев в СМИ не соответствуют действительности", – заявил в твиттере спикер талибов Забихулла Муджахид.
Известно, что в регионе особенно уважают Ахмада Шаха Масуда, которого называют Львом Панджшером. Его убили боевики Аль-Каиды в 2001 году за два дня до терактов 11 сентября. С тех пор лидером стал его сын, организовавший сопротивление вместе с другими афганскими лидерами в изгнании.
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