В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3, погибли по меньшей мере 26 человек

Об этом сообщает Голос Америки.



Представитель властей провинции Баз Мохаммад Сарвари сообщил, что по меньшей мере 26 человек погибли в результате обрушения крыш домов в районе Кадис в провинции Бадгис.



Среди них пять женщин и четверо детей. Еще четверо получили травмы.



По данным Геологической службы США, магнитуда неглубокого землетрясения на западе Афганистана составила 5,3.



По словам Сарвари, землетрясение также нанесло ущерб жителям района Мукр той же провинции, но детали и количество пострадавших пока неизвестны.



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