В Афганистане произошло третье землетрясение за неделю: 1 человек погиб, 150 ранены
15 октября на западе Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Пока известно об одном погибшем и около 150 раненых людях
Об этом сообщает Bloomberg.
Геологическая служба США сообщила, что 15 октября эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился примерно в 34 км от города Герата, на западе Афганистана, на глубине 8 км.
Мохаммад Захир Нурзай, глава группы экстренной помощи в провинции Герат сообщил, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке и около 150 раненых. Он добавил, что количество пострадавших может возрасти, поскольку службы еще не добрались до всех пострадавших от землетрясения районов.
Это третье за неделю землетрясение на западе Афганистана.
- 7 октября, на западе Афганистана произошли сразу несколько землетрясений магнитудой 6,3 балла, в результате чего погибли 2445 человек, 1320 домов повреждены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное