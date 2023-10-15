В Афганистане произошло третье землетрясение за неделю: 1 человек погиб, 150 ранены

Об этом сообщает Bloomberg.

Геологическая служба США сообщила, что 15 октября эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился примерно в 34 км от города Герата, на западе Афганистана, на глубине 8 км.

Мохаммад Захир Нурзай, глава группы экстренной помощи в провинции Герат сообщил, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке и около 150 раненых. Он добавил, что количество пострадавших может возрасти, поскольку службы еще не добрались до всех пострадавших от землетрясения районов.

Это третье за неделю землетрясение на западе Афганистана.