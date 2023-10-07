В Афганистане произошло два землетрясения: не меньше 15 погибших и 40 раненых

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что эпицентр находился примерно в 40 км северо-западнее города Герат, за землетрясениями последовал афтершок магнитудой 5,5.

На сегодняшний день известно о по меньшей мере 15 погибших и 40 раненых. Информация о разрушениях уточняется.