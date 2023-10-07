В Афганистане произошло два землетрясения: не меньше 15 погибших и 40 раненых
В субботу, 7 октября, на западе Афганистана произошли сразу два землетрясения магнитудой 6,3 балла, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, еще 40 получили ранения
Об этом пишет Sky News.
Отмечается, что эпицентр находился примерно в 40 км северо-западнее города Герат, за землетрясениями последовал афтершок магнитудой 5,5.
На сегодняшний день известно о по меньшей мере 15 погибших и 40 раненых. Информация о разрушениях уточняется.
- Вечером пятницы 8 сентября в центральном регионе Марокко недалеко от Марракеша также произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате природной аномалии погибли 2946 человек, еще 5674 пострадали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное