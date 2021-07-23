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В Афганистане правительственные войска изменили стратегию из-за потерь: оборонять ключевые города страны

23 июля, 2021 пятница
11:56
Мир

Правительственные войска в противостоянии с Талибаном переходят к обороне из-за высоких потерь среди солдат

Об этом рассказывает Reuters .

Из-за всплеска потерь на поле боя, военные Афганистана пересматривают свою военную стратегию против "Талибана". Правительственные войска заявили, что сосредоточат силы вокруг наиболее критических районов, таких как Кабул и другие города, пограничных пунктов и жизненно важной инфраструктуры.

Стратегия обороны неизбежно приведет к сдаче территорий исламистам Талибана. Но чиновники говорят, что это военная необходимость, поскольку слишком растянуты афганские войска пытаются предотвратить потерю административных центров провинций.

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Журналисты отмечают, что последние американские военные покинут страну 31 августа.

Талибан пока получает контроль над все большей территории, которая, по оценкам Пентагона, по состоянию на среду, 21 июля, охватывает более половины районных центров Афганистана. Талибы также оказывают давление на окраине половины столиц провинций, пытаясь их окружить и изолировать.

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Американская разведка предупреждала, что правительство Афганистана может упасть уже через полгода после вывода войск США, заявили американские чиновники агентству Reuters.

Один афганский чиновник, высказавшись на условиях анонимности, заявил, что "переориентация" войск поможет Кабула удерживать стратегическую территорию и защищать инфраструктуру, включая дамбу, построенную при содействии Индии и основные магистрали.

Но консолидация войск также означает, что другие районы страны оставят без охраны. Чиновник отметил, что многим афганским общинам или группам трудно будет объяснить, почему их бросили на Талибан.

  • В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
  • 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
  • В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальные центры - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и кала-Нау. Именно группировки заявляет о контроле 85% территории страны.
  • 14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном. Позже в этом районе было убито индийского фотокорреспондента, лауреата Пулитцеровской премии, Даниша Сидики
Афганистан
Талибан
война в Афганистане
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