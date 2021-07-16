В Афганистане от нападения талибов погиб лауреат Пулицеровской премии
Лауреат самой престижной мировой награды журналистов, фотокорреспондент из Индии Даниш Сидики погиб рядом с пакистанским рубежом, когда Талибан атаковал колонну правительственных войск Афганистана
Об этом рассказывает ВВС со ссылкой на посла Афганистана в Индии.
Сиддики, главный фотограф информационного агентства Reuters в Индии, был в должности в Афганистане, когда погиб.
Журналист ехал вместе с колонной афганских сил, которая попала в засаду боевиков Талибана у ключевого пограничного пункта с Пакистаном.
Со стороны правительства Индии немедленной реакции не было. О потерях афганских сил в результате инцидента ничего не известно.
Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай заявил, что был глубоко обеспокоен новостью об "убийстве друга". Выходец из Мумбаи (Бомбей), Сиддики работал на Reuters течение более десяти лет.
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В 2018 году он выиграл Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография". Он выиграл его вместе с коллегой Аднаном Абиди и еще пятью лицами за их работу по документированию насилия, с которой сталкивается меньше мусульман-рохинджа в Мьянме.
Недавно его фотографии массовых похорон, состоявшихся на пике разрушительного второй волны Индии, стали вирусными.
"Хотя я с удовольствием освещаю новости - от бизнеса до политики и спорта, - больше всего мне нравится фиксировать человеческое лицо в чрезвычайных обстоятельствах", - сказал Сиддики агентству Reuters.
Сиддики выполнял задание по освещению столкновений в регионе Кандагар, поскольку США выводят свои силы из Афганистана раньше срока, установленного президентом Джо Байденом 11 сентября.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
- 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
- В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальные центры - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и кала-Нау
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