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В Афганистане от нападения талибов погиб лауреат Пулицеровской премии

16 июля, 2021 пятница
13:37
Мир Даниш Сидики

Лауреат самой престижной мировой награды журналистов, фотокорреспондент из Индии Даниш Сидики погиб рядом с пакистанским рубежом, когда Талибан атаковал колонну правительственных войск Афганистана

Об этом рассказывает ВВС со ссылкой на посла Афганистана в Индии.

Сиддики, главный фотограф информационного агентства Reuters в Индии, был в должности в Афганистане, когда погиб.

Журналист ехал вместе с колонной афганских сил, которая попала в засаду боевиков Талибана у ключевого пограничного пункта с Пакистаном.

Со стороны правительства Индии немедленной реакции не было. О потерях афганских сил в результате инцидента ничего не известно.

Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай заявил, что был глубоко обеспокоен новостью об "убийстве друга". Выходец из Мумбаи (Бомбей), Сиддики работал на Reuters течение более десяти лет.

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В 2018 году он выиграл Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография". Он выиграл его вместе с коллегой Аднаном Абиди и еще пятью лицами за их работу по документированию насилия, с которой сталкивается меньше мусульман-рохинджа в Мьянме.

Недавно его фотографии массовых похорон, состоявшихся на пике разрушительного второй волны Индии, стали вирусными.

"Хотя я с удовольствием освещаю новости - от бизнеса до политики и спорта, - больше всего мне нравится фиксировать человеческое лицо в чрезвычайных обстоятельствах", - сказал Сиддики агентству Reuters.

Сиддики выполнял задание по освещению столкновений в регионе Кандагар, поскольку США выводят свои силы из Афганистана раньше срока, установленного президентом Джо Байденом 11 сентября.

  • В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
  • 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
  • В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальные центры - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и кала-Нау
Афганистан
война в Афганистане
убийство журналиста
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