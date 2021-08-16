В Афганистане остаются 50 украинцев, - МИД
В Афганистане находятся около 50 граждан Украины
Об этом ВВС Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Он добавил, что почти со всеми установлена связь, встановлються лица, которые хотят евакуироваться.
"Прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров", - сказал спикер.
Министр Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан. Теперь посольства в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию и готовы помогать украинцам.
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