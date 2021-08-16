В Афганистане остаются 50 украинцев, - МИД

Об этом ВВС Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.



Он добавил, что почти со всеми установлена связь, встановлються лица, которые хотят евакуироваться.



"Прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров", - сказал спикер.



Министр Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан. Теперь посольства в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию и готовы помогать украинцам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет вывез около 80 человек из Афганистана, в котором территории и власть захватил исламистское движение "Талибан"

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