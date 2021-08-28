В Афганистане ликвидирован планировщик терактов "ИГ", - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), рассказывает Еспресо.TV .



Как заявил представитель командования капитан Билл Урбан, контртеррористическая операция была проведена в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, террорист был уничтожен, жертв среди мирного населения нет.



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По данным CNN, авиаудар согласовывался с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.



Спецоперация была проведена после того, как спецслужбы предупредили Байдена и вицепрезидентку США Камалу Харрис о подготовке в Кабуле еще одного значительного теракта.



Вместе с тем, пока окончательно не известно, был уничтожен боевик "ИГ" связан с тем, что произошло в пятницу у кабульского аэропорта.

Днем 26 августа возле аэропорта Кабула террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

Еще один взрыв произошел в отеле для иностранцев.

Погибло до 200 афганцев и 13 американских военных.

Около 200 человек получили ранения.

Ответственность за нападение Узала на себя "ИГ".