В Афганистане из-за террориста-смертника погибли 19 человек, еще 27 получили ранения
Из-за нападения террориста-смертника на учебный центр в Кабуле погибли 19 человек, еще 27 получили ранения
Об этом сообщило France24 .
Отмечают, что взрыв произошел в районе Дашт-э-Барчи на западе Кабула. Основной удар пришелся на мусульманский шиитский район, где проживает меньшинство хазарейской общины.
"Студенты готовились к экзамену, когда в этом учебном центре произошел террорист-смертник. К сожалению, 19 человек погибли, еще 27 получили ранения", - поделился представитель местной полиции Халид Задран.
Издание пишет, что за последние годы против хазарейской общины было совершено много террористических актов. Их совершают в частности враги Талибана – группировка "Исламское государство". Также нападения совершают и сами талибы: они, как и "Исламское государство" считают хазарейскую общину еретиками.
Так, в прошлом году по меньшей мере 85 человек были убиты и около 300 получили ранения после взрыва трех бомб возле школы в районе Дашт-э-Барчи. Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за теракт.
Годом ранее, в 2020-м, "Исламское государство" заявило о своей причастности к нападению террориста-смертника на учебный центр в том же районе. В результате взрыва погибли 24 человека. В мае этого же года группировку обвинили в кровавом нападении из огнестрельного оружия на родильное отделение больницы по соседству, в результате которого погибли 25 человек, среди которых были недавно родившие женщины.
В апреле 2022 года два смертоносных взрыва в отдельных учебных центрах в этом районе унесли жизни шести человек и ранили по меньшей мере 20 других.
- Ранее стало известно, что РФ подписала с Талибаном соглашение о поставках нефти, пшеницы и газа в Афганистан.
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