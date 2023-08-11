В Афганистане длительная засуха усугубляет гуманитарный кризис

Об этом пишет Reuters .

55-летний фермер Абдул Хахад из района Нахр-э-Шахи в провинции Балх ранее сеял два или даже три урожая пшеницы в год, но за последние три года он смог вырастить только один. Урожайность его девяти акров земли с каждым годом уменьшается.

"Прошло три года, как засуха началась, колодцы, река почти высохли. У нас даже питьевой воды не хватает, вся наша земля высохла", - сказал Хахад и добавил, что днем 40 °C - это привычная температура.

Постоянная нехватка воды в Афганистане усугубляет ситуацию для продовольственной безопасности и экономики страны, которую на треть составляет сельское хозяйство.

По данным экспертов, изменение климата усугубляет засуху, что приводит к увеличению нагрузки на водные ресурсы. Афганистан – шестая страна в мире по количеству климатических опасностей.

Имея слабый процесс подвода воды на поля, Афганистан полагается на таяние снега в горах, чтобы поддерживать течение рек и поливать урожай летом.

Эксперт по водным ресурсам и окружающей среде и научный сотрудник Федерального инженерно-исследовательского института водных путей в Германии Наджибулла Садид сказал, что по мере повышения температуры, уменьшения количества осадков летнее таяние не наполняет реки так много, как раньше.

"Что касается продовольственной безопасности, вы видите, что в такой стране, как Афганистан, где более 30% ВВП (валового внутреннего продукта, - ред.) поступает из сельского хозяйства. Тогда, конечно, если на этот сектор повлияют изменения климата, то валовой объем экономики страны будет под влиянием изменения климата", – добавил Садид.