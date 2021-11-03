В Афганистане боевики совершили атаку на военный госпиталь: 25 погибших
Боевики, вероятно "Исламского государства", убили 25 человек и ранили более 50 во время атаки на крупнейший военный госпиталь Афганистана, рассчитанный на 400 пациентов
Об этом пишет Украинская правда, которая цитирует Reuters. Последняя ссылается на анонимного представителя службы безопасности "Талибана" и официального представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида.
По словам представителя службы безопасности, погибли минимум 25 человек и более 50 получили ранения, однако официально эта информация не подтверждена.
Талибы утверждают, что погиб Мавлави Хамдулла Мухлис - глава военного корпуса в Кабуле и один из первых командиров талибов, вошедших в президентский дворец после падения власти.
Сообщают, что вход в госпиталь пострадал от взрывов, а затем госпиталь атаковало "Исламское государство". Забихулла Муджахид отмечает, что сброшенный с вертолета спецназ "Талибана" не дал нападавшим попасть в госпиталь, и они были убиты во дворе или у входа. Ранее другой пресс-секретарь утверждал, что один из нападавших был взят в плен.
По свидетельствам очевидцев, во время штурма над районом пролетели по меньшей мере два вертолета. Этот случай - один из первых, когда "Талибан" применил захваченный у правительства самолет в военной операции.
Reuters сообщает, что ответственность в "ИГИЛ" не признали, однако эта операция типична для сложных атак, которые они совершали ранее. Она следует за другими взрывами, совершенными "ИГИЛ", - организацией, представляющей наибольшую угрозу контролю талибов в Афганистане.
- В октябре в Афганистане смертник-суннит взорвал шиитскую мечеть - погибли 46 человек, ранения получили 143. Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".
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