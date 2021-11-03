В Афганистане боевики совершили атаку на военный госпиталь: 25 погибших

Об этом пишет Украинская правда, которая цитирует Reuters. Последняя ссылается на анонимного представителя службы безопасности "Талибана" и официального представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида.



По словам представителя службы безопасности, погибли минимум 25 человек и более 50 получили ранения, однако официально эта информация не подтверждена.



Талибы утверждают, что погиб Мавлави Хамдулла Мухлис - глава военного корпуса в Кабуле и один из первых командиров талибов, вошедших в президентский дворец после падения власти.



Сообщают, что вход в госпиталь пострадал от взрывов, а затем госпиталь атаковало "Исламское государство". Забихулла Муджахид отмечает, что сброшенный с вертолета спецназ "Талибана" не дал нападавшим попасть в госпиталь, и они были убиты во дворе или у входа. Ранее другой пресс-секретарь утверждал, что один из нападавших был взят в плен.



По свидетельствам очевидцев, во время штурма над районом пролетели по меньшей мере два вертолета. Этот случай - один из первых, когда "Талибан" применил захваченный у правительства самолет в военной операции.



Reuters сообщает, что ответственность в "ИГИЛ" не признали, однако эта операция типична для сложных атак, которые они совершали ранее. Она следует за другими взрывами, совершенными "ИГИЛ", - организацией, представляющей наибольшую угрозу контролю талибов в Афганистане.

В октябре в Афганистане смертник-суннит взорвал шиитскую мечеть - погибли 46 человек, ранения получили 143. Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

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