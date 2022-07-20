В Афганистане 31 человек пострадал от землетрясения
В Афганистане 18 июля пострадал 31 человек и были разрушены деятки домов в результате землетрясения
Об этом пишет Синьхуа .
"Тридцать один человек получил ранения и десятки домов были разрушены в результате землетрясения в районах Гайан и Зирук провинции Пактика минувшей ночью", - подчеркнул директор по вопросам информации и культуры провинции Мохаммад Амин Хузайфа.
В Гайане пострадали 13 человек, еще 18 - в районе провинции Зирук.
О погибших в результате землетрясения информации не поступало.
Сила подземных толчков во время землетрясения составила 5,1 балла по шкале Рихтера.
- 22 июня сообщали о землетрясении на юго-востоке Афганистана, в результате которого более 1000 погибло и около 600 получили ранения.
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