Об этом пишет Синьхуа .

"Тридцать один человек получил ранения и десятки домов были разрушены в результате землетрясения в районах Гайан и Зирук провинции Пактика минувшей ночью", - подчеркнул директор по вопросам информации и культуры провинции Мохаммад Амин Хузайфа.

В Гайане пострадали 13 человек, еще 18 - в районе провинции Зирук.

О погибших в результате землетрясения информации не поступало.

Сила подземных толчков во время землетрясения составила 5,1 балла по шкале Рихтера.

22 июня сообщали о землетрясении на юго-востоке Афганистана, в результате которого более 1000 погибло и около 600 получили ранения.

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