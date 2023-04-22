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В аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на $15 млн

22 апреля, 2023 суббота
04:29
Криминал

Полиция Канады расследует исчезновение большого груза золота в международном аэропорту Торонто "Пирсон", часто используемого в качестве перевалочного пункта для золота, добытого в Онтарио

Об этом пишет BBC.

По данным властей, 17 апреля из грузового депо аэропорта исчез авиационный контейнер с золотом и другими ценностями на сумму 20 млн канадских долларов (около 15 млн долларов США), прибывший туда накануне вечером.

По словам полиции, кража ценностей из аэропорта – случай редкий и правоохранители расследуют все возможные варианты.

Ранее газета Toronto Sun сообщила, что, по мнению полиции, за угоном стоит организованная преступная группировка.

Власти не стали называть авиакомпанию, которая перевозила этот контейнер, откуда прибыл груз и куда он должен был попасть.

Руководство аэропорта поспешило сообщить, что похитители, если таковые были, не проникли в сам аэропорт, но могли получить доступ к депо, сданному в аренду третьей стороне, доступное для людей и не являющееся частью периметра безопасности аэропорта.

Если факт угона подтвердится, то это будет один из самых больших нападений в истории Канады, наряду с Большим канадским похищением кленового сиропа, когда из хранилища в Квебеке было украдено 3 тыс. тонн этого сладкого продукта почти на такую же сумму.

Канада
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