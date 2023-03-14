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В аэропорту Сучавы во время руления столкнулись два самолета Wizz Air

14 мартa, 2023 вторник
20:16
Мир

Два самолета лоукостера Wizz Air во вторник днем столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Штефан чел Маре" в румынском городе Сучава

Об этом говорится в сообщении аэропорта, пишет "Европейская правда".

"Сегодня, 14 марта 2023 года, на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Штефан чел Маре-Сучава" произошел авиационный инцидент. Инцидент заключался в небольшом столкновении двух самолетов авиакомпании Wizz Air", – говорится в прессрелизе.

В аэропорту заявили, что пассажиры обоих самолетов не пострадали, был зафиксирован только материальный ущерб.

Румынский портал BoardingPass уточняет , что инцидент произошел с двумя самолетами Airbus A320, которые должны выполнять рейсы из Сучавы в Дортмунд и Лондон.

Директор аэропорта "Штефан чел Маре" Иоанн Мериуца позже сообщил, что один из самолетов стоял на перроне для посадки и высадки пассажиров, а другой – выполнял правый поворот, готовясь к вылету в город Дортмунд.

"Самолет останется на земле, и будут соблюдены юридические процедуры. Вполне возможно, что это была ошибка тех, кто управлял самолетом (персонал аэропорта, - ред.), но это может быть и ошибка пилота", - заявил он.

Всех 174 пассажиров рейса Сучава – Дортмунд после инцидента высадили из самолета, они находятся в аэропорту, ожидая другого самолета авиакомпании-оператора.

  • Напомним, авиакомпания WizzAir с середины марта приостанавливает полеты из и в аэропорт Кишинева, ввиду рисков, вызванных попаданием российских ракет в воздушное пространство Молдовы и опасностью агрессии РФ на Молдову.
Румыния
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