В аэропорту Стамбула отменяют все рейсы из-за сильного снегопада
Турецкие власти приостановили все полеты в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в Стамбуле из-за масштабного снегопада были остановлены некоторые паромные сообщения, закрыты некоторые дороги. У водителей возникли проблемы с видимостью на трассах.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4 600 человек оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6 700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся были доставлены тысячи контейнеров с продовольствием.
Отмечается, что авиаперевозчик Turkish Airlines заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до утра вторника, чтобы "обеспечить безопасность путешествий пассажиров" и предотвратить их застревание в аэропортах.
Губернатор города Али Эрликая заявил, что рабочие часы для государственных учреждений будут заканчиваться раньше. Также досрочно закроются торговые центры.
Он добавил, что транспортным средствам, прибывающим с запада города, не будет разрешен въезд в провинцию, а отправка с крупнейших автовокзалов Стамбула будет остановлена до 05:00 вторника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.34
Покупка 28.34Продажа 28.66
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.46
- Актуальное
- Важное