В аэропорту Стамбула отменяют все рейсы из-за сильного снегопада

Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что в Стамбуле из-за масштабного снегопада были остановлены некоторые паромные сообщения, закрыты некоторые дороги. У водителей возникли проблемы с видимостью на трассах.



По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4 600 человек оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6 700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся были доставлены тысячи контейнеров с продовольствием.



Отмечается, что авиаперевозчик Turkish Airlines заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до утра вторника, чтобы "обеспечить безопасность путешествий пассажиров" и предотвратить их застревание в аэропортах.



Губернатор города Али Эрликая заявил, что рабочие часы для государственных учреждений будут заканчиваться раньше. Также досрочно закроются торговые центры.



Он добавил, что транспортным средствам, прибывающим с запада города, не будет разрешен въезд в провинцию, а отправка с крупнейших автовокзалов Стамбула будет остановлена до 05:00 вторника.

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