В аэропорту Саудовской Аравии 12 человек получили ранения от осколков беспилотника

Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, борющаяся с группировкой хуситов в Йемене, передает Reuters .



Местные СМИ отмечают, что среди 12 пострадавших были путешественники и работники разных национальностей.



После перехвата беспилотника и выполнения стандартных процедур безопасности воздушное движение вернулось в нормальный режим работы



Коалиция ведет борьбу с хуситами с начала 2015 года, когда группа повстанцев свергла международно признанное правительство Йемена от власти в столице Сани.



Издание отмечает, что хуситы часто атакуют аэропорт Абха, расположенный недалеко от границы с Йеменом на юге Саудовской Аравии и других частях страны, используя беспилотники и ракеты. Большинство перехватывают, но в результате таких атак несколько человек погибли.



В свою очередь коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, регулярно наносит авиаудары по, по ее словам, военным объектам хуситов в Йемене.



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