В аэропорту Саудовской Аравии 12 человек получили ранения от осколков беспилотника
В аэропорту Абха в Саудовской Аравии 12 человек получили ранения от осколков беспилотника, перехваченного противовоздушной обороной
Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, борющаяся с группировкой хуситов в Йемене, передает Reuters .
Местные СМИ отмечают, что среди 12 пострадавших были путешественники и работники разных национальностей.
После перехвата беспилотника и выполнения стандартных процедур безопасности воздушное движение вернулось в нормальный режим работы
Коалиция ведет борьбу с хуситами с начала 2015 года, когда группа повстанцев свергла международно признанное правительство Йемена от власти в столице Сани.
Издание отмечает, что хуситы часто атакуют аэропорт Абха, расположенный недалеко от границы с Йеменом на юге Саудовской Аравии и других частях страны, используя беспилотники и ракеты. Большинство перехватывают, но в результате таких атак несколько человек погибли.
В свою очередь коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, регулярно наносит авиаудары по, по ее словам, военным объектам хуситов в Йемене.
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