В аэропорту Санкт-Петербурга загорелся самолет, который должен был лететь в Дубай
В пятницу, 30 июня, чрезвычайная ситуация произошла в аэропорту Пулково, Санкт-Петербург
Об этом сообщают российские СМИ.
Загорелся двигатель самолета, который должен был выполнить рейс Санкт-Петербург – Дубай. На месте пришлось работать пожарным.
По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуировано 240 пассажиров самолета.
В России в аэропорту загорелся самолет. ВИДЕО:
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