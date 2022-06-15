В аэропорту Лондона задержан подозреваемый в шпионаже на Россию, - The Times
Контртеррористическая полиция Британии задержала в аэропорту Гатвик мужчину по подозрению в шпионаже в пользу режима президента России Владимира Путина
Об этом сообщили в The Times.
"Мы можем подтвердить, что офицеры по контртеррористическому командованию столичной полиции арестовали человека в аэропорту Гатвик в понедельник, 13 июня по подозрению в преступлениях, предусмотренных разделом 1 Закона об официальной тайне 1911 года" - сказал спикер Скотленд-Ярда.
Известно, что в шпионаже в пользу России подозревают мужчину в возрасте от 40 до 50 лет. Перед тем как его задержали, подозреваемый собирался вылететь из Британии. В настоящее время мужчина находится под стражей.
Глава 1 Закона касается информации, содержащейся в заметках, планах или эскизах, которые могут быть полезны врагу.
Отмечается, что из-за войны войны в Украине британские службы находятся в повышенной боевой готовности. Особенно они отмечают угрозу кибератак. Еще в прошлом месяце российские хакеры пытались взломать и взять под контроль мобильные телефоны европейских политиков.
- 27 апреля польская полиция задержала российского и белорусского шпионов, получавших информацию о польской армии для спецслужб РФ. Им предъявлено обвинение, а суд Варшавы принял решение о временном аресте подозреваемых на три месяца.
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