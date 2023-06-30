В аэропорту Кишинева таджик застрелил двух человек: СМИ Молдовы пишут, что убийца – вагнеровец
В Кишиневском аэропорту один из пассажиров открыл стрельбу. По предварительной информации, злоумышленником оказался гражданин Таджикистана. В результате инцидента погибли два человека
Об этом сообщает МВД Молдовы.
Отмечается, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие.
После отказа мужчина был сопровожден в "стерильную" зону, где ему предстояло подождать рейс в обратном направлении. В это время он лишил пограничника его оружия и нанес смертельные ранения двум людям.
Отмечается, что отряд полиции особого назначения FULGER обезвредил нападающего, тот получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь.
В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Персонал и пассажиры аэропорта были эвакуированы из здания.
Президент Молдовы Мая Санду сообщила , что от стрельбы погибли пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.
"Сегодня в аэропорту произошел серьезный инцидент, во время которого иностранный гражданин, которому власти Республики Молдова отказали во въезде в страну, смертельно застрелил двух человек - пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Искренне соболезнуем семьям и близким погибших. Потеря близких - это огромная боль для семей. Это грустный день для всех нас", - написала президент.
Как отмечают молдавские СМИ, стрельбу в аэропорту мог открыть гражданин России, прибывший в Молдову из Турции.
Однако, как сообщает премьер-министр Молдовы Дорин Речан, нападающим оказался 43-летний гражданин Таджикистана.
"43-летнему гражданину Таджикистана было отказано во въезде в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения его в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции", - отметил Речан.
Также он отметил, что один пассажир получил ранения и находится под контролем.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил , что они отслеживают ситуацию в аэропорту Кишинева.
"Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев", - добавил он.
Спикер отметил, что для получения помощи украинцы могут обращаться на горячую линию украинского посольства: +37360170896.
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