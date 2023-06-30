Об этом сообщает МВД Молдовы.

Отмечается, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие.

После отказа мужчина был сопровожден в "стерильную" зону, где ему предстояло подождать рейс в обратном направлении. В это время он лишил пограничника его оружия и нанес смертельные ранения двум людям.

Отмечается, что отряд полиции особого назначения FULGER обезвредил нападающего, тот получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь.

В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Персонал и пассажиры аэропорта были эвакуированы из здания.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила , что от стрельбы погибли пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.

"Сегодня в аэропорту произошел серьезный инцидент, во время которого иностранный гражданин, которому власти Республики Молдова отказали во въезде в страну, смертельно застрелил двух человек - пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Искренне соболезнуем семьям и близким погибших. Потеря близких - это огромная боль для семей. Это грустный день для всех нас", - написала президент.

Как отмечают молдавские СМИ, стрельбу в аэропорту мог открыть гражданин России, прибывший в Молдову из Турции.

Однако, как сообщает премьер-министр Молдовы Дорин Речан, нападающим оказался 43-летний гражданин Таджикистана.

"43-летнему гражданину Таджикистана было отказано во въезде в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения его в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции", - отметил Речан.

Также он отметил, что один пассажир получил ранения и находится под контролем.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил , что они отслеживают ситуацию в аэропорту Кишинева.

"Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев", - добавил он.

Спикер отметил, что для получения помощи украинцы могут обращаться на горячую линию украинского посольства: +37360170896.