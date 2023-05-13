В аэропорту Кишинева развернули домой российского боевика из группировки "Пятнашка"
Молдова не пропустила проехать транзитом в Украину российского наемника из абхазского батальона "Пятнашка"
Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы.
В международном аэропорту Кишинева идентифицировали российского наемника из состава батальона "Пятнашка" - незаконное вооруженное формирование РФ, сформированное в 2014 году, преимущественно из абхазов. Он намеревался попасть в Украину через Молдову.
"Гражданин не имел права пересекать государственную границу, и после принятых фильтрационных мер был возвращен воздушным транспортом в страну происхождения", - говорится в сообщении.
Пограничники напомнили, что в условиях чрезвычайного положения в Молдове, а также войны, начатой Россией против Украины, на всех пунктах пропуска через государственную границу применяются протоколы безопасности, предусматривающие дополнительный контроль пересечения государственной границы для путешественников, особенно для иностранных граждан.
За прошедшие сутки Молдова отказала во въезде 34 иностранцам.
- 11 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 71 тысячу человек и 18 тысяч транспортных средств.
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