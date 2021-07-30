В аэропорту "Херсон" задержали украинца, который способствовал проведению оккупантами в Крыму призыва в армию РФ

Об этом на своем сайте пишет прокуратура Автономной Республики Крым.



"В рамках расследования уголовного производства по факту принуждения крымчан служить в Вооруженных силах РФ (ч. 1 ст. 438 УК Украины), что является военным преступлением и подпадает под запрет статьи 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, правоохранителями автономии установлен гражданин Украины, который на момент оккупации полуострова был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе АР Крым, специализирующимся на пассажирских перевозках", - говорится в сообщении.



Отмечается, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, указанный гражданин совершил перерегистрацию предприятия в соответствии с законодательством РФ и продолжил заниматься предпринимательской деятельностью.



Также стало известно, что подозреваемый в течение 2016-2017 годов оказывал помощь оккупационной власти, заключил договоры с "военным комиссариатом Республики Крым", в обеспечении проведения 4 незаконных призывных кампаний в Крыму. В частности, систематически оказывал транспортные средства для перевозки призывников из военных комиссариатов разных районов оккупированного полуострова до сборного распределительного пункта "Республики Крым" и железнодорожного вокзала в г. Симферополе., Оттуда они направлялись для прохождения службы за пределы оккупированного полуострова.



"К примеру, согласно условиям одного из контрактов, транспортные средства, принадлежащие предприятию подозреваемого, во время проведения одной призывной кампании, должны осуществить 496 рейсов, перевезя 3200 человек. Плата за предоставленные услуги составляла более 1 млн российских рублей", - пишут в прокуратуре.



Сейчас при процессуальном руководстве прокуратуры автономии указанном гражданину Украины сообщено о подозрении в пособничестве в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины), которая заключается в содействии незаконной деятельности "военного комиссариата Республики Крым" во время проведения незаконных призывных кампаний в Крыму.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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