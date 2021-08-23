В аэропорту Кабула произошла перестрелка: один афганский военный убит американцами, - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкий контингент бундесвера в аэропорту Кабула.



В понедельник в аэропорту Кабула произошла перестрелка между неизвестными боевиками, западными силами безопасности и афганскими правительственными войсками. Напомним, около 600 военных правительственных войск продолжают охранять аэропорт Кабула.



"В бою у северных ворот аэропорта, в котором участвовали американские и немецкие войска, погиб один афганский охранник, а трое получили ранения", - сообщили в Twitter немецкие военные.



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Хотя талибы развернули бойцов за пределами аэропорта, где они пытались обеспечить выполнение определенного порядка, есть афганские охранники, которые помогают американским войскам внутри аэропорта.



CNN рассказывает, что снайпер возле аэропорта обстрелял афганских охранников в помещении, и они ответили, но американские силы обстреляли афганских охранников.



Двое официальных лиц НАТО в аэропорту сказали, что ситуация под контролем и все ворота аэропорта были закрыты.



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