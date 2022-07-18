В аэропорту Ибицы полиция конфисковала эскиз Пикассо стоимостью свыше €450 тыс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Отмечается, что предварительно швейцарские правоохранители сообщили таможенной полиции Ибицы о пассажире, который перевозит картину в "подозрительных условиях".

У молодого человека, прибывшего из Цюриха на Ибицу для отдыха, обнаружили эскиз Пикассо под названием Trois personnages ("Три персонажа"). Он заявил, что это копия работы, показав в подтверждение своих слов чек на €1500.

Однако в чемодане нашелся еще один чек из художественной галереи Цюриха на €454 тыс.

Предварительное расследование показало, что обнаруженный эскиз является оригиналом. При этом стоимость, указанная на скрытом чеке, совпадает с рыночной.

Эскиз передадут искусствоведам для более детального анализа.

Подозреваемый должен быть обвинен в вероятной контрабанде произведений искусства и недекларировании ценной вещи при пересечении границы.

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