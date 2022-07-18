В аэропорту Ибицы полиция конфисковала эскиз Пикассо стоимостью свыше €450 тыс.
Испанская полиция конфисковала в аэропорту Ибицы эскиз авторства Пабло Пикассо, который стоит более 450 тысяч евро. Перевозивший его пассажир не смог подтвердить права собственности
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Отмечается, что предварительно швейцарские правоохранители сообщили таможенной полиции Ибицы о пассажире, который перевозит картину в "подозрительных условиях".
У молодого человека, прибывшего из Цюриха на Ибицу для отдыха, обнаружили эскиз Пикассо под названием Trois personnages ("Три персонажа"). Он заявил, что это копия работы, показав в подтверждение своих слов чек на €1500.
Однако в чемодане нашелся еще один чек из художественной галереи Цюриха на €454 тыс.
Предварительное расследование показало, что обнаруженный эскиз является оригиналом. При этом стоимость, указанная на скрытом чеке, совпадает с рыночной.
Эскиз передадут искусствоведам для более детального анализа.
Подозреваемый должен быть обвинен в вероятной контрабанде произведений искусства и недекларировании ценной вещи при пересечении границы.
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