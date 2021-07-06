В аэропорту Германии мужчина с ножом напал на пассажиров и ранил человека

Об этом сообщает DW .



"В результате нападения с ножом в аэропорту Дюссельдорфа пострадал человек", - заявили в полиции.



Инцидент произошел в зоне вылета аэропорта.



Нападавший скрылся. Его разыскивают. Раненого мужчину доставили в медучреждение.



Мотив нападения остается неясным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb