В аэропорту Германии мужчина с ножом напал на пассажиров и ранил человека
В аэропорту немецкого Дюссельдорфа мужчина ранил ножом человека
Об этом сообщает DW .
"В результате нападения с ножом в аэропорту Дюссельдорфа пострадал человек", - заявили в полиции.
Инцидент произошел в зоне вылета аэропорта.
Нападавший скрылся. Его разыскивают. Раненого мужчину доставили в медучреждение.
Мотив нападения остается неясным.
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