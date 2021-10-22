В аэропорту Днепр началось строительство новой взлетно-посадочной полосы за 5,6 млрд грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



Согласно сообщению в международном аэропорту в Днепре стартовала первая очередь строительства аэродрома. Новая взлетно-посадочная полоса будет 3,2 км в длину и 45 м в ширину. Реализация проекта будет происходить в четыре очереди и рассчитана на три года. Его общая стоимость составляет 5,6 млрд грн.



По словам первого заместителя министра инфраструктуры Василия Шкуракова, завершение общестроительных работ на этом объекте ожидается до конца 2022 года.



"Наша цель - развитие сети более чем десяти опорных региональных аэропортов. Одним из важнейших из них является аэропорт Днепра, поскольку это ключевой экономический центр страны. После обновления аэропорт сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки. По прогнозу, к 2025 году пассажиропоток увеличится втрое - с 458 тыс. до 1,5 млн пассажиров ежегодно ", - цитирует пресс-служба слова Шкуракова.



В пресс-службе отметили, что подрядчиком выступила компания "Онур Конструкцион Интернешнл". В рамках проекта предполагается строительство и обустройство взлетно-посадочной инфраструктуры: взлетно-посадочной полосы, базовой и стартовой авиационно-спасательной станции, радиотехнических средств, метеорологического и светосигнального оборудования, перронов и мест стоянок воздушных судов, патрульной автодороги, периметров ограждения со средствами охраны, инженерных сетей, трансформаторных подстанций и очистных сооружений.



Кроме того, предусмотрено строительство пассажирского перрона, размеры которого обеспечат маневрирование и стоянку воздушных судов кодовых букв "С" (22 места стоянки) и "Е" (6 мест стоянки).



В пресс-службе напомнили, что в рамках развития региональных аэропортов по всей стране, до конца 2022 года будет реконструирован аэропорт Кривого Рога.

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