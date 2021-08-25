В аэропорту Борисполь задержали иностранца: его разыскивал Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook .

"Военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта " Киев " задержали в аэропорту Борисполя иностранца, который был в международном розыске", - говорится в сообщении.

Как отмечается, человек направлялся на самолет в Амстердам и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось: при выявлении арестовать.

Поэтому пограничники задержали гражданина Эстонии и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве. Сотрудники бюро подтвердили, что задержанный иностранец действительно находится в розыске.

Выяснилось, что мужчину разыскивали правоохранительные органы Финляндии за незаконный оборот наркотических средств.