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В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли 260 кг янтаря

8 июля, 2021 четверг
20:36
Криминал В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли 260 кг янтаря

Сотрудники Киевской таможни изъяли в аэропорту Борисполь партию янтаря весом 260 кг

Об этом передает пресс-служба Гостаможни.

"Сотрудниками Киевской таможни предотвращен незаконный вывоз 260 кг янтаря из Украины в Китай под видом личных вещей. Накануне, во время проведения аналитически-поисковых мероприятий, внимание таможенников привлекла одна экспортная отправка ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин заявил к отправке в Китай личные вещи. Всего было заявлено к отправке 13 грузовых мест весом 280 кг и стоимостью € 500.

Однако сегодня (08.07.2021) при проведении досмотра груза киевские таможенники обнаружили, что во всех тринадцати картонных коробках, обмотанных стрейч-пленкой, находятся пакеты с необработанным и обработанным янтарем разного размера, формы и цвета общим весом нетто 260 кг.

Необработанных янтарных глыб было обнаружено 254,5 кг, а обработанного янтаря - 5,5 кг.

"Таким образом, мужчина не заявил в установленной форме в таможенной декларации достоверные сведения о товарах. Киевскими таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Янтарь изъят до вынесения судом решения по делу. Это самая крупная партия задержанного Киевской таможней янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины в этом году ", - говорится в сообщении.

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янтарь
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